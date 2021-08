Seine-Maritime : un blessé grave dans un choc entre une voiture et un tracteur à Roncherolles-en-Bray

Une collision impliquant une voiture de tourisme et engin agricole s’est soldée par un blessé grave, ce mardi soir en Seine-Maritime.



L’accident est survenu peu avant 19h30 sur la route départementale 915 au niveau de Roncherolles-en-Bray. Le conducteur du véhicule, âgé de 25 ans, était incarcéré quand les sapeurs-pompiers sont arrivés sur place. Grièvement blessé, il a été extrait de l’habitacle et pris en charge par les secours dans l’attente de l’intervention du SMUR.



La circulation, régulée par la gendarmerie, s’est effectuée sur une voie le temps des opérations de secours.



Qu’arborée sapeurs-pompiers et quatre engins ont été mobilisés.



Plus d’informations à venir