Seine-Maritime : un blessé grave dans un accident de la route ce matin près de Sommery

Un accident de la circulation avec un véhicule seul en cause s’est produit ce lundi matin près de Sommery, en Seine-Maritime.



Les sapeurs-pompiers ont été avisés à 6 h 20 qu’une voiture avait percuté « à forte cinétique « plusieurs petits arbres situés en bordure de la route de la Cavée (D915) dans le secteur de Fontaine-en-Bray



De fait, arrivés sur place, les secours ont constaté que le véhicule avait terminé sa course dans une cours privée : le conducteur était piégé dans l’habitacle.



La victime, grièvement blessée, était en instance, vers 7h30, d’être dégagée par les sapeurs-pompiers pour être prise en charge par une équipe médicale.



Treize sapeurs-pompiers sont sur les lieux avec six engins.



Plus d’infos à venir