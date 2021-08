Seine-Maritime : un bâtiment agricole ravagé par un incendie à Saint-Germain-des-Essourts

Un bâtiment agricole a été ravagé par le feu ce mardi 3 août à Saint-Germain-des-Essourts (Seine-Maritime). L’incendie s’est déclaré vers 14 heures et a nécessité l’intervention, dans un premier temps, de dix-sept sapeurs-pompiers et de quatre engins. Seize autres sapeurs-pompiers et trois engins sont arrivés en renfort dans l’après-midi



Le bâtiment de 600 m2 environ situé rue du Château était entièrement embrasé à l’arrivée des soldats du feu. Il s’est finalement effondré tandis que les sapeurs-pompiers luttaient contre les flammes à l’aide d’un lance canon.