Seine-Maritime : un accident entre une moto et une voiture fait deux blessés, dont un grave

Une moto et une voiture sont entrées en collision ce samedi matin, vers 11h30, sur la route de Rouen à Estouteville-Ecalles (Seine-Maritime).



Le pilote de la moto, un homme de 58 ans, a été blessé grièvement dans le choc. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe médicale du SMUR héliportée sur le lieu de l'accident par Viking 76. Le quinquagénaire, en urgence absolue, a été évacué vers le centre hospitalier universitaire de Rouen.



En état de choc, la conductrice du véhicule de tourisme, âgée également de 58 ans, a été prise en charge par les secours et transportée en urgence relative par ambulance au CHU de Rouen.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les circonstances de l'accident.



Le CD 919 a été réouvert à la circulation vers 14 heures.