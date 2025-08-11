Seine-Maritime : trois cambrioleurs arrêtés en flagrant délit dans une propriété à Cléon

Sur place, les forces de l’ordre découvrent sur le sol des flèches de compétition. Lors de la palpation de sécurité, le plus âgé est trouvé en possession de quelques objets dérobés dans la propriété, dont une statue représentant un chat, qu’il explique avoir trouvée « jolie ». Il détient également un flacon contenant de la résine de cannabis. Le second, âgé de 22 ans, a sur lui trois morceaux de résine de cannabis.



Les trois hommes ont été placés en garde à vue pour vol par effraction en réunion.