Seine-Maritime : trois cambrioleurs arrêtés en flagrant délit dans une propriété à Cléon


Dans la nuit du 7 au 8 août, la brigade canine de la police nationale est intervenue à Cléon (Seine-Maritime) après qu’un voisin a entendu un bruit suspect de vitre brisée. Trois suspects, âgés de 20 à 23 ans, ont été interpellés sur place.



Lundi 11 Août 2025 - 14:10



C'est un bruit de carreau brisé qui a alerté un voisin - Illustration Pixabay
L’alerte est donnée vers 1h10 du matin par un riverain qui entend un bruit de vitre brisée provenant d’une propriété voisine, protégée par de hauts murs et un portail. Une patrouille de la brigade canine, en patrouille de sécurisation dans le secteur, se rend immédiatement sur place.

À leur arrivée, les policiers surprennent trois individus en train de tenter d’escalader le portail pour prendre la fuite. Ils sont immédiatement maîtrisés et interpellés. Les suspects, âgés de 23, 22 et 20 ans.

En garde à vue pour vol aggravé

Sur place, les forces de l’ordre découvrent sur le sol des flèches de compétition. Lors de la palpation de sécurité, le plus âgé est trouvé en possession de quelques objets dérobés dans la propriété, dont une statue représentant un chat, qu’il explique avoir trouvée « jolie ». Il détient également un flacon contenant de la résine de cannabis. Le second, âgé de 22 ans, a sur lui trois morceaux de résine de cannabis.

Les trois hommes ont été placés en garde à vue pour vol par effraction en réunion.




