Seine-Maritime : trois blessés dans un accident de la route à Ernemont-sur-Buchy

Dans l'autre véhicule, les sapeurs-pompiers ont dû procéder à la désincarcération du conducteur, âgé de 63 ans et de sa passagère, une femme de 69 ans. L'homme a été plus sérieusement blessé : traumatisme à la tête et douleurs au thorax. Tous deux ont été conduits par les secours également au CHU de Rouen.



La D 61 a été coupée à la circulation le temps de l'intervention qui a mobilisé, pendant deux heures, une vingtaine de sapeurs-pompiers.