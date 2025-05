Seine-Maritime : trente-cinq migrants interceptés à Criel-sur-Mer avant une tentative de traversée de la Manche

Avec l’appui logistique de la commune de Criel-sur-Mer, les migrants – pour la plupart originaires de Libye, mais aussi d’Irak, de Palestine, d’Algérie et de Syrie – ont été regroupés dans un gymnase pour bénéficier d’une première évaluation sanitaire et administrative. Le SDIS (Service départemental d’incendie et de secours) de la Seine-Maritime a confirmé que leur état de santé général était satisfaisant.



Des bénévoles de la Croix-Rouge française ont été mobilisés pour distribuer des collations et apporter un soutien logistique aux équipes municipales sur place.