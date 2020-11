Seine-Maritime : squattée, la maison désaffectée était embrasée à l'arrivée des sapeurs-pompiers à Duclair

Un incendie s'est déclaré, cet après-midi, dans une maison désaffectée, située du Ruissel, à Duclair, en Seine-Maritime.



Les sapeurs-pompiers de Duclair et du Trait, alertés par le centre de traitement des appels (CTA), ont constaté à leur arrivée, vers 16h30, que l'intérieur de l'habitation de 80 m2 était embrasé. Au moyen de deux lances, ils ont maîtrisé rapidement le feu et empêché de se propager aux habitations voisines.



Dès qu'ils ont pu pénétrer dans les lieux, les soldats du feu ont fait une reconnaissance afin de vérifier aucune présence humaine à l'intérieur, la maison étant squattée régulièrement, selon les informations recueillies sur place.



A 17h30, les secours étaient toujours sur place et procédaient au déblaiement. L'intervention a nécessité quatre engins et quinze sapeurs-pompiers.



L'origine du départ de feu n'a pas été clairement établie. Une enquête est ouverte par la gendarmerie.