Seine-Maritime : six blessés, dont quatre enfants, dans un accident de la circulation à Bolbec

Six blessés légers : tel est le bilan de l’accident de circulation qui s’est produit ce lundi soir vers 20h30 à Bolbec (Seine-Maritime). Deux véhicules de tourisme se sont percutés alors qu’ils circulaient rue de la Gregeotte.



Les sapeurs-pompiers ont dénombré six blessés : un homme de 65ans, une femme de 35ans et des enfants âgés de 16, 13, 10 et 1 ans. Tous ont été examinés sur place avant d’être transportés vers un centre hospitalier du secteur par les secours.



L’intervention a nécessité quatre véhicules de secours et douze sapeurs-pompiers.



Une enquête a été ouverte par les services de police afin d’établir les circonstances de la collision.