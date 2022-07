Seine-Maritime : six bacs fluviaux à l’arrêt ce mardi après-midi en raison des fortes chaleurs

LEn raison des fortes chaleurs et pour prévenir toute avarie matérielle, le Département de la Seine-Maritime a pris la décision de suspendre la navigation de ses six bacs fluviaux ce mardi 19 juillet de 14h à 18h, à l’exception des traversées des services de secours.



Les bacs à l'arrêt (pendant 4 heures) sont :

• Canteleu - Dieppedalle

• Val de la Haye-Petit-Couronne

• La Bouille - Sahurs

• Le Mesnil-sous-Jumièges - Yville-sur-Seine

• Jumièges - Heurteauville

• Yainville - Heurteauville.



Les deux bacs maritimes (Duclair - Berville et Port-Jérôme-sur-Seine - Quillebeuf-sur-Seine) ne sont pas concernés par cet arrêt et assurent donc le service selon les horaires habituels.