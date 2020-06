Seine-Maritime : sa voile s'accroche à la falaise, un parapentiste hélitreuillé par Dragon 76 à Etretat

Un parapentiste s’est retrouvé dans une fâcheuse situation ce dimanche après-midi, sur le littoral dd Seine-Maritime.



L’homme survolait les falaises d’Étretat, quand, vers 16h45, sa voile s’est accrochée à un éperon le stoppant net en flanc de falaise et en plein vol.



Suspendu dans le vide, le parapentiste, qui était en contact radio avec son moniteur, a été secouru par les sapeurs-pompiers spécialisés du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp) appuyés par Dragon76, l’hélicoptère de la sécurité civile.



Hélitreuillé, il a été déposé sur le sommet de la falaise où il devait être examiné et pris en charge par les sapeurs-pompiers.