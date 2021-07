Seine-Maritime : plusieurs magasins embrasés ce soir à Saint-Martin-en-Campagne

Quarante-sept sapeurs-pompiers, dont une équipe spécialisée en sauvetage aquatique, avec seize engins sont actuellement sur place.



Selon le dernier bilan provisoire établi à 0h20, les secours font état de quatre magasins, d'une superficie totale de 600 m2, détruits : un magasin d'esthétique, un cabinet vétérinaire, une armurerie et un fleuriste. Six lances sont actuellement mises en oeuvre, dont deux sur des moyens aériens.



L'incendie a été maîtrisé vers 1h30 et le risque de propagation écarté. Les sapeurs-pompiers procèdent maintenant au dégarnissage et à l'extinction des foyers résiduels. L'opération s'annonce de longue durée.



Un arrêté d'interdiction a été pris dans la nuit qui va conduire à la suspension de l'activité des commerces jusqu'en début de semaine prochaine, indique le Codis76, ce vendredi matin. Dix personnes vont se retrouver au chômage technique.



Aucune victime n'est à déplorer.