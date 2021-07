Seine-Maritime : piégés par la marée près de la plage de Fécamp, deux adolescents secourus

Deux adolescents bloqués sur une plate-forme à environ 50 m du bord de la plage de Fécamp ont été secourus, ce jeudi soir, vers 20 heures, par les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime.



Dans l’impossibilité de regagner la plage par leurs propres moyens, les deux jeunes gens, un homme de 16 ans et une femme de 17 ans ont été récupérés, sains et saufs, à bord de l’embarcation d’une équipe spécialisée en sauvetage aquatique.



Les adolescents ont été remis à leurs parents, indique le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis76).