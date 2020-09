Seine-Maritime : mort d’un homme poignardé ce matin au Havre, trois interpellations

Un homme a été mortellement blessé à l’arme blanche au cours d’une rixe qui s’est produite ce matin vers 5h30, au Havre (Seine-Maritime).



Les faits se sont déroulés sur la voie publique à l’angle de la rue Jean-Bart et du cours de la République, selon nos informations. A l’arrivée des secours, l’homme était grièvement blessé et en arrêt cardio-respiratoire. Il n’a pu être réanimé malgré le massage cardiaque, prodigué par les sapeurs-pompiers. Son décès a été constaté sur place par le médecin du SMUR.



Les recherches entreprises immédiatement par les policiers du Havre ont permis d’interpeller, près du tunnel Jenner, deux hommes et une femme qui seraient impliqués dans la rixe. Ils sont actuellement en garde à vue au commissariat central.



