Seine-Maritime : les combles d’un pavillon s’embrasent, les quatre occupants sont indemnes

La chaudière d’une maison d’habitation a pris feu ce jeudi 6 janvier, vers 4 heures du matin, rue de Louviers à Saint-Pierre-les-Elbeuf (Seine-Maritime).



Les combles et la toiture étaient entièrement embrasés à l’arrivée des sapeurs-pompiers. Deux adultes et deux enfants étaient sortis du pavillon : indemnes, ils ont néanmoins été examinés à bord d’un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV).



L’incendie, dont l’origine reste à établir, a été éteint au moyen de deux lances, dont une sur échelle aérienne.



Seize sapeurs-pompiers et cinq engins ont été engagés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).