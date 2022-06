Seine-Maritime : le vendeur d'un jet-ski volé et ses complices tombent dans un piège à Darnétal

Arrivés sur les lieux, les quatre hommes sortent enfin l’engin du box. C'est alors que les policiers en civil bondissent et interpellent trois des suspects, le quatrième parvenant à prendre la fuite.



Les trois hommes, âgés de 41, 37 et 22 ans sont domiciliés respectivement à Belbeuf, au Havre et à Darnétal. Ils ont été placés en garde à vue pour vol par effraction en réunion dans les locaux de la Sûreté départementale.



La victime a pu récupérer son jet-ski, sans bourse délier.