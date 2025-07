Seine-Maritime : le nouveau club-house du golf d’Étretat, inauguré en grande pompe

La mairie permet aux écoles locales de découvrir gratuitement le golf. La Région a par ailleurs débloqué plus de 73 000 € pour soutenir la structuration de la discipline en 2024-2025, en misant sur l’accompagnement des jeunes vers le haut niveau, la promotion du paragolf, la formation d’arbitres et la transition écologique des parcours.



Avec 74 clubs et près de 21 000 licenciés, la Normandie mise sur le golf, mais aussi sur une politique sportive large : 7 500 € pour les clubs de haut niveau, 12 000 € pour les grands événements et 3 800 € pour les sportifs de haut niveau. De son côté, la Seine-Maritime soutient chaque année 2 000 associations sportives et a subventionné 90 équipements en 2024 pour près de 4,3 M€.