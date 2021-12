Seine-Maritime : le corps d'un homme disparu depuis la veille découvert dans le port de Dieppe, ce matin

Il était porté disparu depuis la veille : ce dimanche matin, le corps sans vie de cet homme de cinquante-quatre ans a été retrouvé dans le port de Dieppe. Une enquête a été ouverte par la police afin de déterminer les causes du décès.



Epilogue dramatique. Des recherches avaient été engagées depuis la disparition inexpliquée et surtout inquiétante du quinquagénaire. Depuis samedi en fin de matinée, ses proches étaient sans nouvelles. Le véhicule du disparu, stationné à proximité du port et son bateau ont été retrouvés vides de tout occupant. Les recherches de la veille réalisées en surface et à proximité de son bateau étaient restées vaines.