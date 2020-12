Seine-Maritime : le conducteur, contrôlé à Petit-Quevilly, était ivre, sous stupéfiants, sans permis et armé d'un cran d'arrêt

Lors du contrôle, il s'avère qu'il n'a plus de permis (il a perdu tous ses points) et qu'il conduit sous l'empire d'un état alcoolique (0,78 g dans le sang) et positif aux stupéfiants. Un couteau à cran d'arrêt est par ailleurs découvert dans la poche de son jogging.



Placé en garde à vue, le mis en cause a fait l'objet d'une série de procédures qui le conduiront devant le tribunal judiciaire dans quelques mois. De plus, il va devoir s'acquitter d'une amende de 135€ pour non-respect du couvre-feu.