Seine-Maritime : la voiture termine sa course en contrebas de la route, un blessé grave

La route départementale 62, en Seine-Maritime a été le théâtre d’un accident de la circulation ce dimanche après-midi. Il s’est produit entre Le Héron et Morville-sur-Andelle, dans des circonstances que l’enquête de gendarmerie va devoir établir.



Un véhicule est sorti de la route et a terminé sa course à environ cinq mètres, en contrebas de la chaussée. Trois des quatre occupants sont parvenus à s’extraire de la voiture avant l’arrivée des sapeurs-pompiers.



Le quatrième, coincé dans l’habitacle, a été désincarcéré. Blessé grièvement, ce dernier a été pris en charge par les secours. Il devait être transporté, médicalisé, vers un hôpital de la région à bord de l’hélicoptère Viking du SAMU 76, dépêché sur les lieux.



14 sapeurs-pompiers et 7 véhicules de secours ont été engagés sur cette intervention.