Seine-Maritime : la rivière la Lézarde polluée par une nappe d'hydrocarbure à Montivilliers

Une irrisation de type hydrocarbure a été constatée ce vendredi 23 juillet, en fin d'après-midi, sur la rivière La Lézarde à Montivilliers (Seine-Maritime). La nappe de pollution s'étend sur une vingtaine de mètres de long et quatre mètres de large, au niveau de la rue du Docteur Bonnet.



Les sapeurs-pompiers qui sont intervenus vers 17h45, ont effectué à une reconnaissance en amont et en aval du cours d'eau et ont procédé à la pose d'un boudin absorbant en aval sur la commune de Montivilliers.



« L'origine de la nappe n'a pas pu être identifiée », indique le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis76), précisant qu'aucune autre irisation n'a pu être identifiée. De même, aucun impact à priori n'a été constaté sur la faune.