Seine-Maritime : la quinzaine du volontariat des sapeurs-pompiers débute ce vendredi à Yport

Tout au long de cette quinzaine, le Sdis 76 propose une série d’événements destinés à faire découvrir le quotidien des sapeurs-pompiers volontaires :

• 7 et 9 juin : Ateliers publics d’initiation au port de l’appareil respiratoire isolant (ARI)

• 13 juin : Lancement officiel de la quinzaine avec les autorités

• 14 juin : Journée portes ouvertes avec stands, démonstrations de gestes qui sauvent et animations sur la prévention des incendies (boîtes à feu, feu de friteuse)

• 15 juin : Ateliers gestes qui sauvent, démonstrations et stand de recrutement

• 21 juin : Secours routiers, atelier gestes qui sauvent et stand de recrutement

• 22 juin : Clôture de la quinzaine au centre d’incendie et de secours d’Yport