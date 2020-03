Seine-Maritime : la femme repêchée dans la Seine près de Rouen toujours pas identifiée

La femme dont le corps sans vie a été repêché, mercredi 25 mars, dans la Seine à hauteur d'Amfreville-la-Mi-Voie, dans l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime) n'a toujours pas pu être identifiée. Un scanner puis une autopsie du corps ont eu lieu la semaine dernière à l'institut médico-légal de Rouen, afin de déterminer les causes de la mort et à quand elle remonte approximativement.



Les résultats n'ont pas été communiqués. On ignore donc, dans l'immédiat, si des traces de coups ou de blessures, par arme blanche ou à feu, ont été relevées.