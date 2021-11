Seine-Maritime : l'auteur d'un refus d'obtempérer à Darnétal conduisait sans permis et en état d'ivresse

L'attention d'un équipage de la brigade canine, en patrouille, mardi soir, dans le secteur de la rue des Canadiens à Darnétal (Seine-Maritime) a été attirée par la conduite sportive d'un automobiliste. Il était aux alentours de 22h45, quand les policiers ont croisé une Peugeot 207, dont le conducteur faisait crisser les pneus et se livrait à des dérapages plus ou moins contrôlés.



Le véhicule des forces de l'ordre a fait demi-tour et s'est lancé à la poursuite de la Peugeot, qui a bifurqué vers la rue Pierre Lefebvre. Se voyant suivi, l'automobiliste a accéléré puis franchi un premier ralentisseur à pleine vitesse. Une gerbe d'étincelles s'est alors dégagée sous le véhicule. Un peu plus loin, il a récidivé au passage d'un second ralentisseur.