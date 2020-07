Seine-Maritime : isolés par la marée deux pêcheurs à pied récupérés par Dragon 76 au Trou à l'homme

Deux pêcheurs à pied isolés par la marée dans le secteur du Trou à l'homme, près d'Étretat (Seine-Maritime) ont été récupérés sains et saufs, en pied de falaise, ce mercredi 8 juillet, en milieu de journée.



L'opération de secours a débuté peu après 12 heures. Elle a été coordonnée par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez, après avoir été alerté par le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis76).



L'hélicoptère Dragon 76 de la sécurité civile basé au Havre a été engagé au plus vite pour hélitreuiller à son bord les deux pêcheurs en difficulté, qui avaient entre temps été pris en charge par une embarcation des sapeurs-pompiers. Ces derniers ont été déposés aussitôt au poste de secours d'Etretat.



La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle l’importance de s’informer des horaires de marée avant toute excursion pédestre en bord de mer ou sur l’estran, et en particulier en bord de falaise où les voies de repli sont peu nombreuses à la montée des eaux.