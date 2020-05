Seine-Maritime : incendie inexpliqué dans une ancienne filature à Ouville-la-Rivière

Entre 50 et 100 m2 de toiture d’une usine désaffectée ont été détruits dans un incendie qui s’est déclaré ce samedi après-midi, placé de la Filature, à Ouville-la-Rivière (Seine-Maritime).



Le feu est parti de l’intérieur de cette ancienne filature pour une raison inconnue et s’est propagé à la toiture. Les sapeurs-pompiers - 16 hommes et 4 engins - ont mis en batterie deux lances pour éteindre le foyer qui a été rapidement circonscrit.



Les sapeurs-pompiers sont déjà intervenus par le passé dans ces locaux inoccupés en proie à des feux suspects.