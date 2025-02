Seine-Maritime : incendie dans une maison à Yébleron, deux victimes dont un blessé léger

Pour maîtriser le sinistre, 21 sapeurs-pompiers et 7 engins ont été dépêchés. L’incendie et sa propagation ont été stoppés à l’aide de trois lances.



Le bilan fait état de deux victimes. Un homme, légèrement blessé, a été pris en charge par les secours.



Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes du sinistre.