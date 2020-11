Seine-Maritime : il se jette dans la Seine avec sa voiture, le suicidaire est hors de danger

Selon les premiers éléments recueillis sur place par les policiers, le quadragénaire aurait jeté volontairement sa voiture dans le fleuve à hauteur de la place Gaston-Mignot. Il voulait mettre fin à ses jours, relate une source proche de l'enquête. Mais dans l'eau, il s'est ravisé et a tout fait pour sortir du véhicule à moitié immergé et remonter à la surface pour ne pas mourir noyé.



La Peugeot 106 a été remontée à la surface et prise en charge par un garage.