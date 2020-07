Seine-Maritime : fumée suspecte dans une crèche à Barentin, 15 enfants et 8 adultes évacués

Une fumée suspecte a conduit la responsable d’une crèche, située rue Jean Titelouze à Barentin (Seine-Maritime), à évacuer les 15 enfants et 8 adultes qui se trouvaient à l’intérieur, ce vendredi matin, vers 10h45.



Par sécurité, les sapeurs-pompiers sont intervenus et ont procédé à une reconnaissance des lieux. Ils ont constaté que la fumée provenant du faux-plafond et d’un néon défectueux qui avait chauffé.



Après la mise en sécurité de l’installation, les enfants et adultes ont pu réintégrer les locaux.



Cette intervention a mobilisé 5 engins et 7 sapeurs-pompiers.