Seine-Maritime : elle frappe deux femmes, dont une enceinte, à coups de fouet en gare de Oissel

La victime expliquera aux policiers que son agresseuse est partie après lui avoir asséné des coups de fouet, puis est revenue quelques instants plus tard et l’a frappée cette fois derrière le crâne, avant de l’entraîner au sol en lui tirant les cheveux.



Grâce à la description fournie par la victime, les policiers ont retrouvé rapidement, dans Oissel, la mise en cause en possession dans son sac à main d’un fouet qui a été saisi pour les besoins de l’enquête. Il s’agit d’une femme âgée de 49 ans, domiciliée à Elbeuf-sur-Seine.