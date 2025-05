Seine-Maritime : deux randonneurs secourus au pied des falaises d’Étretat

Un important dispositif a été déployé pour leur porter assistance sur place, à savoir dix sapeurs-pompiers avec cinq engins, en coordination avec la gendarmerie. Une reconnaissance a permis de localiser les victimes, un homme de 50 ans et une femme de 40 ans, tous deux de nationalité polonaise.



Les secours ont procédé à leur récupération à l’aide d’une embarcation. Ils ont été ramenés sains et saufs sur la plage, avant d’être examinés par une équipe du VSAV (véhicule de Ssecours et d’assistance aux victimes). Le bilan fait état de deux personnes indemnes, laissées sur place après évaluation médicale.