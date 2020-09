Seine-Maritime : deux frères interpellés au Houlme, l’un d’eux reconnaît avoir tiré des coups de feu

Deux frères ont été placés en garde à vue à l’hôtel de police de Rouen, cette nuit de jeudi à vendredi. Les faits.



Vers minuit et demi, un différend éclate entre des résidents et un groupe de perturbateurs au pied de l’immeuble, rue Victor-Hugo au Houlme. Des coups de feu ont été entendus, affirme un témoin.



Des équipages de Police-secours, de la brigade anticriminalité et de la brigade canine sont dépêchés sur les lieux. À leur arrivée, les forces de l’ordre remarquent deux individus qui sortent de l’immeuble. Il s’agit de deux frères, âgés de 45 et 47 ans, qui habitent là.



Lors du contrôle, l’un d’eux reconnaît être à l’origine des coups de feu, sans plus d’explication. Dans sa voiture, un poing américain est découvert. Tous les deux sont interpellés.