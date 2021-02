Seine-Maritime : deux femmes grièvement blessées dans un face-à-face près de Dieppe

Médicalisée sur place, la plus âgée a été transportée, dans un état grave, par l'hélicoptère Viking du SAMU 76 vers le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen. La seconde victime, en urgence absolue, a également été conduite au CHU de Rouen par les sapeurs-pompiers.



La route, qui relie Saint-Martin-en-Campagne et Dieppe, a été coupée à la circulation et une déviation a été mise en place, le temps de l'intervention et afin l'atterrissage de l'hélicoptère.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin d'établir les circonstances de la collision.