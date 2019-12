Seine-Maritime : deux blessés légers dans un accident entre deux véhicules à Annouville-Vilmesnil

Un accident de la circulation impliquant deux véhicules s’est produit ce lundi matin vers 7 heures route de Goderville (D10) à Annouville-Vilmesnil, au sud de Fécamp (Seine-Maritime). Les deux conducteurs, âgés de 24 et 42 ans, ont été blessés légèrement dans le choc. Ils ont été transaction par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier de Fécamp.



La route a été coupée dans les deux sens pendant deux heures, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis). Dix sapeurs-pompiers et quatre engins ont été dépêchés sur les lieux de l’accident dont les circonstances sont indéterminées.