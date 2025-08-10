Connectez-vous S'inscrire

Seine-Maritime : deux blessés graves dans un accident frontal sur la D982 ce soir à Tancarville


Deux voitures se sont percutées de plein fouet, ce dimanche soir à Tancarville, faisant deux blessés graves. La D982 a été fermée à la circulation le temps des opérations de secours.



Dimanche 10 Août 2025 - 21:49



Illustration Adobe stock
Illustration Adobe stock
Un grave accident de la circulation s’est produit ce dimanche 10 août vers 20h30 sur la route du Havre (D982), à hauteur de Tancarville (Seine-Maritime). Deux voitures se sont percutées frontalement, dans des circonstances que l’enquête va devoir établir.

Deux blessés graves

Selon les secours, deux hommes âgés de 35 et 40 ans ont été grièvement blessés. Le quadragénaire, incarcéré dans son véhicule, a dû être désincarcéré par les sapeurs-pompiers. Les victimes ont été prises en charge sur place par les équipes médicales.

La départementale 982 a été coupée à la circulation le temps de l’intervention des secours et des forces de l’ordre.
 




Mots clés : accident, faits divers, pompiers, Seine-Maritime

              


