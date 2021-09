Seine-Maritime : deux bâtiments agricoles en proie aux flammes à Offranville

Une quarantaine de sapeurs-pompiers de Seine-Maritime interviennent en ce moment à Offranville pour l’incendie de bâtiments agricoles.



Le feu, dont l’origine est ignorée, s’est déclaré ce mercredi vers 17 heures, au lieu-dit Douxmenil. Il concerne deux bâtiments de 350 et 150 m2 utilisés pour le stockage de lin et de paille, qui étaient totalement embrasés à l’arrivée des sapeurs-pompiers.



Deux lances ont été mises en œuvres pour circonscrire l’incendie et protéger les bâtiments adjacents. Aucune victime n’est à déplorer.



Quelque 44 sapeurs-pompiers avec 21 engins sont sur place.