Mardi 15 décembre, vers 18 heures, Police-secours a été sollicité par un témoin signalant la présence d’individus en train de rôder près d’une maison actuellement inhabitée à Grand-Quevilly (Seine-Maritime).



Sur place, les policiers ont constaté, à l’intérieur de la maison, des faisceaux de lampes électriques. Quelques instants plus tard, un volet en bois s’est ouvert et a laissé s’échapper deux individus qui se sont enfuis en courant. L’un d’eux a vite été rattrapé et interpellé.