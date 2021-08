Seine-Maritime : départ de feu sans gravité dans un entrepôt industriel à Grand-Quevilly

Après avoir procédé à une reconnaissance, les soldats du feu ont éteint au moyen d’une lance l’incendie qui s’était déclaré sur « le moteur électrique d’une étuve au peintures ».



Ils ont ensuite procédé à la ventilation de l’entrepôt et a l’isolation électrique de l’installation en cause.



Les dégâts, peu importants, n'ont pas généré de chômage technique pour l'entreprise, précise le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



L'intervention a duré 1h30.