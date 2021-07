Seine-Maritime : départ de feu dans une cellule de la prison du Havre, à Saint-Aubin-Routot

L’incendie avait été éteint par les surveillants avant l’arrivée des secours et le détenu avait été évacué. Ce dernier devrait être examiné par le médecin de l’établissement, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).



Les soldats du feu ont procédé à une reconnaissance au niveau de l’étage du bâtiment impacté.



L’intervention, qui est maintenant terminée, a mobilisé treize sapeurs-pompiers et quatre engins.