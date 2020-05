Seine-Maritime : déminage d’une bombe à Tourville-la-Rivière, une zone de 400m évacuée mercredi

Dans le cadre d’un chantier, une bombe d’aviation anglaise de 250 kg a été découverte à Tourville-la-Rivière, en Seine-Maritime. L’engin explosif a été sécurisé et fera l’objet d’une opération de désamorçage ce mercredi 6 mai dans la matinée.



Afin de garantir les conditions de sécurité absolue, un périmètre de sécurité de 400 mètres sera mis en place par les forces de l’ordre, indique la préfecture de Seine-Maritime.



Aussi, une partie de la RD7, de la RD13 et de la RD144 sur les communes de Tourville-la-Rivière et de Oissel, ainsi qu'une partie de la zone commerciale Carrefour de Tourville, feront l'objet d'un bouclage et de déviations.