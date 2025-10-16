Seine-Maritime : course-poursuite avec un mineur sous l'emprise de stupéfiants au Havre

Après un périple de plusieurs kilomètres, le fuyard se retrouve sur le parking du centre commercial Auchan, puis abandonne son véhicule sur la voie verte proche de la rue Hippocrate et prend la fuite à pied. Les policiers se lancent à sa poursuite et le repèrent caché sous une haie. Sommé de sortir, il s’exécute et est interpellé sans incident.



Le suspect est un jeune homme de 17 ans. Il dégage une forte odeur de cannabis. Dans sa sacoche, les policiers découvrent un pochon contenant 1,5 g de résine de cannabis. Il admet avoir consommé du cannabis une semaine auparavant. Le dépistage salivaire confirme un résultat positif au THC. Son permis probatoire n’est pas valide et son véhicule est immobilisé.