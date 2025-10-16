Connectez-vous S'inscrire





Seine-Maritime : course-poursuite avec un mineur sous l'emprise de stupéfiants au Havre


Son comportement au volant a attiré l'attention des policiers. Le jeune automobiliste a tenté de leur échapper en pleine nuit, prenant tous les risques en roulant à vive allure et grillant les feux rouges. Il a été interpellé alors caché dans une haie.



Jeudi 16 Octobre 2025 - 11:30


Le jeune homme n'a pas hésité à prendre des risques et à griller les feux rouges pour échapper aux policiers lancés à sa poursuite - Illustration Adobe Stock
Ce jeudi 16 octobre vers trois heures du matin, alors qu’ils patrouillent dans le quartier Mont-Gaillard, des policiers du Havre repèrent un véhicule suspect et décident de le contrôler. Mais au moment où ils actionnent gyrophare et deux tons le conducteur accélère brutalement.

Le refus d’obtempérer se transforme rapidement en course-poursuite. Le véhicule, appartenant à une femme de 40 ans, n'est pas  signalé volé, mais n’est plus assuré. Il circule feux éteints, grille un feu rouge, et emprunte à contresens un rond-point à la sortie de Fontaine-la-Mallet, avant de continuer en direction d’Octeville.

Retrouvé caché dans une haie

Après un périple de plusieurs kilomètres, le fuyard se retrouve sur le parking du centre commercial Auchan, puis abandonne son véhicule sur la voie verte proche de la rue Hippocrate et prend la fuite à pied. Les policiers se lancent à sa poursuite et le repèrent caché sous une haie. Sommé de sortir, il s’exécute et est interpellé sans incident.

Le suspect est un jeune homme de 17 ans. Il dégage une forte odeur de cannabis. Dans sa sacoche, les policiers découvrent un pochon contenant 1,5 g de résine de cannabis. Il admet avoir consommé du cannabis une semaine auparavant. Le dépistage salivaire confirme un résultat positif au THC. Son permis probatoire n’est pas valide et son véhicule est immobilisé.




