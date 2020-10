Seine-Maritime : conduite arrachée, 90 logements privés de gaz à Maromme

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus ce mardi matin vers 10 heures rue André-Pican à Maromme où était signalée une fuite de gaz.



Un périmètre de sécurité a été mis en place et une lance déployée en protection le temps de l’intervention des techniciens de GrDF qui ont colmaté la fuite. A l’origine, une conduite a été arrachée accidentellement par un engin de chantier lors de travaux de terrassement sur la voie publique.



Les 90 logements de l’immeuble Bretagne devaient être privés de gaz pour la journée, a indiqué le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).



L’intervention a mobilisé quatorze sapeurs-pompiers et trois engins.