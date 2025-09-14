Seine-Maritime : au Havre, un couple condamné pour détention illégale d’un ouistiti

Le tribunal les a relaxés pour la contravention de non-identification, en raison de la prescription, mais les a déclarés coupables de détention illégale d’une espèce protégée. Ils écopent chacun de 100 jours-amende à 10 €, soit 1 000 € par personne, et devront verser 1 000 € de dommages et intérêts à l’association Stéphane Lamart, partie civile, ainsi que 750 € de frais de justice.



L’association, reconnue d’utilité publique, salue « une décision qui rappelle l’importance de faire respecter la législation en matière de protection de la faune sauvage ».