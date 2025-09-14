Connectez-vous S'inscrire




Seine-Maritime : au Havre, un couple condamné pour détention illégale d’un ouistiti


Un couple havrais a été condamné à 1 000 € d’amende chacun pour la détention illégale d’un ouistiti, une espèce protégée, une décision saluée par l’association Stéphane Lamart.



Dimanche 14 Septembre 2025 - 09:29



Photo Association Stéphane Lamart
Photo Association Stéphane Lamart
Le tribunal correctionnel du Havre (Seine-Maritime) a condamné, le 20 août dernier, un couple pour détention illégale d’un ouistiti, un primate non domestique et protégé. Cette affaire avait débuté en février 2024, lorsque l’Office français de la biodiversité (OFB) et la police avaient découvert l’animal, âgé d’environ un an, au domicile des prévenus.

Initialement convoqués en janvier 2025 dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, les mis en cause ne s’étaient pas présentés, entraînant un renvoi devant la juridiction correctionnelle.

100 jours-amende et dommages et intérêts

Le tribunal les a relaxés pour la contravention de non-identification, en raison de la prescription, mais les a déclarés coupables de détention illégale d’une espèce protégée. Ils écopent chacun de 100 jours-amende à 10 €, soit 1 000 € par personne, et devront verser 1 000 € de dommages et intérêts à l’association Stéphane Lamart, partie civile, ainsi que 750 € de frais de justice.

L’association, reconnue d’utilité publique, salue « une décision qui rappelle l’importance de faire respecter la législation en matière de protection de la faune sauvage ».





Mots clés : enquête, faits divers, Le Havre, ouistiti, police, Seine-Maritime, trib unal




