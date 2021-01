Seine-Maritime : atteint de schizophrénie, il est neutralisé à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique

Pas moins de deux équipages de la brigade anticriminalité (BAC) ont été appelés à intervenir, dans la soirée d’hier (jeudi) à Sotteville-sous-le-Val, dans l’agglomération d’Elbeuf (Seine-Maritime).



Peu avant -9 heures, prend contact avec Police-secours, via le 17, pour signaler que son fils de 38 ans est en pleine crise de schizophrénie. « Il est agressif et armé d’une arme de poing et d’un couteau », précise le père de famille âgé de 64 ans.