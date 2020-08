Seine-Maritime : accident du travail a la centrale nucléaire de Paluel, un ouvrier blessé

Un accident du travail s’est produit ce lundi matin vers 10 heures à la centrale nucléaire de Paluel, en Seine-Maritime. Un homme a été blessé par la chute d’un morceau de l’échafaudage sur lequel il se trouvait, dans la zone contrôlée de la tranche 2.



Blessée au visage et à une hanche, selon le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis), la victime a été secourue par le personnel de sécurité de la centrale et les sapeurs-pompiers qui ont procédé à son transport , en urgence relative, vers l’hôpital de Fécamp.



Compte tenu de la sensibilité du site, l’intervention a nécessité 17 engins et véhicules de secours et 2( sapeurs-pompiers.