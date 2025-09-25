Seine-Maritime. Un piéton mortellement blessé après avoir été percuté par un poids lourd à Elbeuf

Deux femmes âgées de 39 et 51 ans, choquées après avoir assisté à la scène, ont été prises en charge en état d’urgence relative et transportées au centre hospitalier des Feugrais. Le conducteur du poids lourd, un homme de 39 ans, est indemne.



Selon les premières constatations policières, l'octogénaire traversait le passage 'réservé aux piétons alors que le feu était semble-t-il au vert pour le poids-lourd. Le conducteur de ce dernier n'aurait pas vu le piéton, qui a alors été percuté violemment. Des dépistages alcool et stupéfiants effectuées sur le chauffeur du camion se sont avérés négatifs.



L'axe de circulation a été entièrement coupé pendant la durée de l’intervention..