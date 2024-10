Seine-Maritime. Sauvetage d’un poney tombé en contrebas d’un chemin de halage à Oissel

Les sapeurs-pompiers ont d’abord procédé à une reconnaissance des lieux et mis en place un dispositif sécurisé par l’unité de sauvetage d’appui et de recherche (USAR) pour assurer la remontée du poney sans risque. L’animal a été restitué indemne à son propriétaire.



Quinze sapeurs-pompiers ont été engagés avec cinq engins, par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).