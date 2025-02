Seine-Maritime. Incendie maîtrisé dans les combles d’une maison à Bolleville, dans le pays de Caux

Un incendie s’est déclaré ce dimanche matin dans les combles d’une maison individuelle située sur le sentier de Calmesnil à Bolleville, une commune située entre Bolbec et Terre de Caux, en Seine-Maritime. Alerté via le 18, peu avant 11 heures, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a envoyé sur place 29 sapeurs-pompiers, dont un chef de groupe, avec 10 engins.



À leur arrivée, les soldats du feu ont constaté que l’incendie touchait principalement les combles d’une habitation de plain-pied. Face à la propagation du feu, les sapeurs-pompiers ont immédiatement procédé à son extinction à l’aide de deux lances à eau, permettant ainsi de contenir le brasier et d'empêcher tout risque d'extension de l'incendie.



Aucune victime n'est à déplorer. .