Seine-Maritime : Grièvement blessé à Gaillefontaine, le pilote d’une moto est héliporté au CHU de Rouen

Un homme de 22 ans a été victime d’un accident de motocross sur la route de Gaillefontaine (Seine-Maritime) ce samedi 18 janvier vers 15h30. Le motard, seul en cause, aurait chuté dans des circonstances que l’enquête de gendarmerie devra établir.



Souffrant d’une plaie importante à une cuisse, le jeune homme a été secouru par les sapeurs-pompiers avant d’être pris en charge et médicalisé par le SMUR (service mobile d’urgence et de réanimation).



En raison de la gravité des blessures, les secours ont sollicité l’intervention de l’hélicoptère du SAMU, Viking76, pour assurer le transport de la victime vers le CHU Charles-Nicolle à Rouen.