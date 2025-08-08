Seine-Maritime. Fuite de gaz à Franqueville-Saint-Pierre : le quartier bouclé par précaution

Les secours ont mis en place un périmètre de sécurité et ont procédé au confinement des riverains proches de la zone à risque, par mesure de précaution. Grâce à l’intervention rapide des agents de GRDF, la fuite a pu être rapidement stoppée.

Des travaux sont en cours afin de rétablir l’alimentation en gaz pour les usagers impactés. Aucun blessé n’est à déplorer, selon les premières constatations