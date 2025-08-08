Seine-Maritime. Fuite de gaz à Franqueville-Saint-Pierre : le quartier bouclé par précaution

Une importante fuite de gaz s’est produite ce vendredi matin à l’angle des rues Gabriel Crochet et Pasteur, à Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime) à la suite de travaux de terrassement. L’incident a mobilisé treize sapeurs-pompiers avec trois engins de secours.
Un périmètre de sécurité établi
Les secours ont mis en place un périmètre de sécurité et ont procédé au confinement des riverains proches de la zone à risque, par mesure de précaution. Grâce à l’intervention rapide des agents de GRDF, la fuite a pu être rapidement stoppée.
Des travaux sont en cours afin de rétablir l’alimentation en gaz pour les usagers impactés. Aucun blessé n’est à déplorer, selon les premières constatations
